Nizip'te Lüks Araç Yangını - Son Dakika
30.05.2026 11:04
Bayram dönüşü alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bayram ziyaretinden dönenlerin bulunduğu seyir halindeki lüks otomobil alev alev yandı. İçindekilerin son anda kendisini dışarı attığı otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Nizip ilçesi Fıstıkkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.A. idaresindeki 27 EF 326 plakalı Mercedes marka otomobilden seyir halindeyken yanık kokuları gelmeye başladı. Sürücü, aracını yol kenarına park ederek ailesiyle kendisini dışarı attıktan kısa bir süre sonrası motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Giderek büyüyen, zaman zaman patlamalara neden olan alevler kısa sürede aracı tamamen sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

