Nizip'te motosikleti kontrolden çıkıp ağaca çarpan 14 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nizip'te motosikleti kontrolden çıkıp ağaca çarpan 14 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Nizip\'te motosikleti kontrolden çıkıp ağaca çarpan 14 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde sabah saatlerinde kontrolden çıkan motosikletin refüjdeki ağaca çarparak devrilmesi sonucu 14 yaşındaki sürücü Metin Polat yaşamını yitirdi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kontrolden çıktıktan sonra refüjdeki ağaca çarparak devrilen motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Feci kaza anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah 06.00 sıralarında Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Dürümcü Emmi Caddesi'nde seyir halinde olan 14 yaşındaki Metin Polat idaresindeki 27 AND 131 plakalı motosiklet, kavşakta kontrolden çıktıktan sonra savruldu. Savrulan motosiklet, refüjdeki ağaca çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde motosiklet sürücüsü Metin Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Feci kaza anları kamerada

Feci kaza anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Metin Polat idaresindeki motosikletin kavşakta kontrolden çıkarak savrulma ve ağaca çarparak devrilme anları yer aldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Metin Polat, Gaziantep, 3. Sayfa, Güvenlik, Nizip, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nizip'te motosikleti kontrolden çıkıp ağaca çarpan 14 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nizip'te motosikleti kontrolden çıkıp ağaca çarpan 14 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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