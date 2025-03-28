Nizip'te Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nizip'te Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

28.03.2025 17:21
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Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Olay, Nizip ilçesi kırsal Sekili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarlasındaki ağaçları sulamadan dönen Ali Osman Altıntaş'ın kullandığı 27 JB 625 plakalı traktör bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Olayı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Ali Osman Altıntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin, yapılacak işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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