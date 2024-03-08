Nizip'teki Furkan Apartmanı davasında firari sanıklar için Interpol talebi kabul edildi - Son Dakika
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Nizip'teki Furkan Apartmanı davasında firari sanıklar için Interpol talebi kabul edildi

Nizip\'teki Furkan Apartmanı davasında firari sanıklar için Interpol talebi kabul edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı davasında dördüncü duruşma görüldü. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, firari olan 2 sanık kardeş hakkındaki Interpol talebini kabul etti. Duruşma, bilirkişi raporu beklenmesi nedeniyle 26 Nisan 2024 tarihine ertelendi.

08.03.2024 15:02
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı ile ilgili dördüncü duruşmada tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, firari olan 2 sanık kardeş hakkındaki Interpol talebini kabul etti. Duruşma, bilirkişi raporu beklenmesi nedeniyle 26 Nisan 2024 tarihine ertelendi.

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Gaziantep'in Nizip ilçesi Mustafa Kökmen Bulvarı'nda bulunan Furkan Apartmanı da yıkıldı. Yıkılan binada enkaz altında kalan 51 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Olay sonrası Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Furkan Apartmanı ile ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Tutuklu 4 sanık ile tutuksuz 2 sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Tamamlanan soruşturmanın ardından tutuklu sanıklar Yılmaz Şahin Y., Faik Ö., Nejdet A. ve Eyüp Ö. ile tutuksuz sanıklar Abdullah Devrim S. ve Hasan Hüseyin S. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame Nizip Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Dördüncü duruşma görüldü

Depremde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Furkan Apartmanı ile ilgili dördüncü duruşma Nizip Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Nejdet A., Yılmaz Şahin Y., Faik Y. ve Eyüp Ö. (SEGBİS) üzerinden katıldı. Firari sanıklar Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S.'nin katılmadığı duruşmada sanık avukatları ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve müşteki avukatları hazır bulundu.

Firari kardeşler hakkında Interpol talebi kabul edildi

Duruşmada, hayatını kaybeden ailelerin avukatlarından Uzm. Arb. Av. İbrahim Halil Şanlı'nın firari olan sanık kardeşler Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S. hakkındaki Interpol talebi mahkeme heyeti tarafından kabul edildi. Duruşmada, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden bilirkişi raporu beklenmesine de karar verildi.

Bir sonraki duruşma 26 Nisan 2024 tarihine ertelendi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Gaziantep, Yargı, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nizip'teki Furkan Apartmanı davasında firari sanıklar için Interpol talebi kabul edildi - Son Dakika

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