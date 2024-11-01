Sırbistan'ın Novi Sad kentindeki tren istasyonunun çatısının bir kısmının çökmesi sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti.
Sırbistan'da tren istasyonunda korkunç anlar yaşandı. Novi Sad kentinde bulunan tren istasyonunun çatısının bir kısmının çökmesi sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti. Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic yaptığı açıklamada, 1'i ağır 2 yaralının hastanede tedavi altına alındığını belirtti. Dacic, kurtarma operasyonunun devam ettiğini aktardı. - BELGRAD
Son Dakika › 3.Sayfa › Novi Sad'da Tren İstasyonu Çöktü - Son Dakika
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