Nurdağı Nogaylar mevkisinde tur otobüsü ile 2 tır kazaya karıştı, yaralılar varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TAG Otoyolu'nun Nurdağı ilçesi Nogaylar mevkisinde tur otobüsü ile 2 tırın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar olduğu bildirildi, yaralıların bulunduğu ifade edildi.
TAG Otoyolu Nurdağı ilçesi Nogaylar mevkisinde tur otobüsü ile 2 tırın karıştığı trafik kazasında kazada yaralılar var
Kaynak: İHA
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