Nuri Alço'dan endişelendiren haber: yoğun bakıma alındı - Son Dakika
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Nuri Alço'dan endişelendiren haber: yoğun bakıma alındı

Nuri Alço\'dan endişelendiren haber: yoğun bakıma alındı

Ünlü sinema sanatçısı Nuri Alço, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede bağırsak yapışması rahatsızlığı olduğunu öğrendi. Hemen operasyona alınan Alço'nun işlem sonrası tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tutulduğu belirtildi.

30.10.2024 16:48
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço, bağırsak yapışması nedeniyle ameliyat oldu. Nuri Alço, operasyon sonrası tedbir amaçlı yoğun bakıma kaldırıldı. Usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada Alço'nun durumunun stabil olarak izlendiği ve gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

Nuri Alço'dan endişelendiren haber: yoğun bakıma alındı

Evinde rahatsızlanması üzerinde hastaneye kaldırılan ve uzun bir tedavi süreci geçiren Nuri Alço, bu kez karın bölgesindeki ağrılar nedeniyle hastaneye gitti. Yapılan kontrollerde bağırsak yapışması rahatsızlığı yaşadığını öğrenen Alço, 29 Ekim'de akşam saatlerinde bir operasyon daha geçirdi. Sağlık durumu iyi olan ünlü oyuncu, tedbir amaçlı olarak yoğun bakıma alındı.

MESLEKTAŞI YALNIZ BIRAKMADI

72 yaşındaki Alço'ya meslektaşları ve yakınları destek ziyaretlerinde bulundu. Alço'nun meslektaşı oyuncu Metin Devrim de geçmiş olsun dileklerini sunarak Nuri Alço'yla fotoğraf paylaştı.

Nuri Alço'dan endişelendiren haber: yoğun bakıma alındı

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Son Dakika 3.Sayfa Nuri Alço'dan endişelendiren haber: yoğun bakıma alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Fatih Ersan:
    Küçük Emrahın amcası, büyük üstat geçmiş olsun 23 4 Yanıtla
  • jade jordan:
    sonun yaklaştın Nuri bakalım öbür dünyada nasıl kendini kurtaracaksın 5 12 Yanıtla
    VillaUmut:
    Ulan varlığı bile meçhulken sen buradan hesap soruyorsun :)) 0 0
  • sudem meliss:
    İyi gözüküyor hiç birşey i yok 10 4 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    gazozuna ilaç koymuşlardır.. 10 3 Yanıtla
  • Murat Çil:
    Nuri abi geçmiş olsun acil şifalar diliyorum 11 1 Yanıtla
  • Oğuz Özen:
    Emrahİn baba yarısı geçmiş olsun 8 2 Yanıtla
  • MİAR Miar:
    Allah şifa versin. 9 1 Yanıtla
  • rıdvan öztürk:
    Vay be.. nereden nereye.. büyük aktör 6 1 Yanıtla
  • Ferhat esmez:
    gitti gidecek diger tarafa son 2 yilda 5 kere yoğun bakimlik.oldu 2 5 Yanıtla
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