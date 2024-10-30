Nuri Alço\'dan endişelendiren haber: yoğun bakıma alındı

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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço, bağırsak yapışması nedeniyle ameliyat oldu. Nuri Alço, operasyon sonrası tedbir amaçlı yoğun bakıma kaldırıldı. Usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada Alço'nun durumunun stabil olarak izlendiği ve gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

Evinde rahatsızlanması üzerinde hastaneye kaldırılan ve uzun bir tedavi süreci geçiren Nuri Alço, bu kez karın bölgesindeki ağrılar nedeniyle hastaneye gitti. Yapılan kontrollerde bağırsak yapışması rahatsızlığı yaşadığını öğrenen Alço, 29 Ekim'de akşam saatlerinde bir operasyon daha geçirdi. Sağlık durumu iyi olan ünlü oyuncu, tedbir amaçlı olarak yoğun bakıma alındı.

MESLEKTAŞI YALNIZ BIRAKMADI

72 yaşındaki Alço'ya meslektaşları ve yakınları destek ziyaretlerinde bulundu. Alço'nun meslektaşı oyuncu Metin Devrim de geçmiş olsun dileklerini sunarak Nuri Alço'yla fotoğraf paylaştı.