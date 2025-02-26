Nusaybin'de Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Nusaybin'de Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

Nusaybin\'de Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

26.02.2025 12:23
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

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