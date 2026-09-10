Okan Buruk basın toplantısına gergin başladı! Sesi kesilince yüz ifadesi değişti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sporting karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantının başlangıcında ise kısa süreli bir teknik problem yaşandı.

SESİ BİRKAÇ SANİYE KESİLDİ

Okan Buruk konuşmaya başladığı sırada ses sisteminde sorun yaşandı ve deneyimli teknik adamın sesi birkaç saniyeliğine kesildi. Görevlilerin müdahalesinin ardından problem kısa sürede giderilirken Buruk'un o sırada yüz ifadesinin değişmesi dikkat çekti.

YENİLGİNİN ARDINDAN GERGİNDİ

Sporting karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından basın toplantısına çıkan Okan Buruk'un teknik aksaklık sırasında oldukça gergin bir görüntü vermesi gözlerden kaçmadı. Sorunun çözülmesinin ardından basın toplantısı devam etti.