Okan Buruk basın toplantısına gergin başladı! Sesi kesilince yüz ifadesi değişti
Galatasaray'ın Sporting'e 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Lizbon'da basın toplantısına katılan Okan Buruk, toplantının hemen başında teknik bir aksaklık yaşadı. Buruk'un sesi birkaç saniyeliğine kesilirken, sorunun yaşandığı sıradaki gergin yüz ifadesi dikkat çekti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sporting karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantının başlangıcında ise kısa süreli bir teknik problem yaşandı.
SESİ BİRKAÇ SANİYE KESİLDİ
Okan Buruk konuşmaya başladığı sırada ses sisteminde sorun yaşandı ve deneyimli teknik adamın sesi birkaç saniyeliğine kesildi. Görevlilerin müdahalesinin ardından problem kısa sürede giderilirken Buruk'un o sırada yüz ifadesinin değişmesi dikkat çekti.
YENİLGİNİN ARDINDAN GERGİNDİ
Sporting karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından basın toplantısına çıkan Okan Buruk'un teknik aksaklık sırasında oldukça gergin bir görüntü vermesi gözlerden kaçmadı. Sorunun çözülmesinin ardından basın toplantısı devam etti.
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