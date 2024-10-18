Nusaybin'de Çocuk Kazası

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde evinin damında oynarken dengesini kaybederek kapının üzerine düşen çocuğun koluna demir korkuluk saplandı.

Olay, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin damında oyun oynayan küçük çocuk dengesini kaybedip düştü. Düşme sonucu çocuğun kolu demir kapının korkuluğuna saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu korkuluk kesildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen çocuk, ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN