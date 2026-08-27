Nusaybin\'de İki Silahlı Saldırı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde aynı gece 2 iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

İlk saldırı Yenişehir Mahallesi Şahin Sokak'ta bulunan bir iş yerine yapıldı. Edinilen bilgilere göre motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler iş yerine ateş açtı. İkinci saldırı ise 8 Mart Mahallesi Mardin Yolu Caddesi üzerindeki bir işletmenin önünde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından açılan ateş sonucu iş yerinde hasar oluştu. Her iki olayda da şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.