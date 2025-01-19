Nusaybin\'de İnek Kanalda Mahsur Kaldı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Gürün Mahallesi'nde bulunan sulama kanalında meydana geldi. İneğini bulamayan sahibi, hayvanını ararken kanalın içinde olduğunu fark etti ve durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda inek düştüğü sulama kanalından halatla kurtarıldı. - MARDİN