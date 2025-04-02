Nusaybin\'de Kavga: 1 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdülkadir Paşa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, bıçaklı, sopalı ve taşlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN