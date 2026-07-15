Nusaybin\'de Mazot Yüklü Tanker Yangını

Mardin'in Nusaybin ilçesinde mazot yüklü tanker yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Cizre istikametinden gelen mazot yüklü tanker, Söğütlü Mahallesi mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Tankerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN