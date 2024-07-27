Nusaybin'de mazot yüklü tanker yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Nusaybin'de mazot yüklü tanker yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeyken lastikleri alev alan mazot yüklü tankerdeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yakıta sıçramadan söndürüldü. Tankerin arka tekerlekleri alev alınca sürücü durarak itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevleri yakıta sıçramadan söndürdü.

27.07.2024 20:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeyken lastikleri alev alan mazot yüklü tankerdeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yakıta sıçramadan söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin Uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nusaybin istikametinden Kızıltepe'ye doğru giden, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen mazot yüklü tanker, seyir halindeyken arka tekerlekleri alev aldı. Şoför, tankeri sağa çekerek durdurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevleri yakıta sıçramadan söndürdü. - MARDİN

Kaynak: İHA

Nusaybin, İtfaiye, Mardin, Olaylar, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nusaybin'de mazot yüklü tanker yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:08 En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören kanun teklifi TBMM’de kabul edildi. En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören kanun teklifi TBMM'de kabul edildi.
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, büyük bir akıl tutulmasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, büyük bir akıl tutulmasıdır
20:07 Golan Tepeleri’nde futbol sahasına roket saldırısı: 10 ölü, en az 30 yaralı Golan Tepeleri'nde futbol sahasına roket saldırısı: 10 ölü, en az 30 yaralı
18:44 Özel’den Erdoğan’a “SGK borcu“ yanıtı: Hiç bu işlere kalkışma, sana kendimizi muhtaç etmeyiz Özel'den Erdoğan'a "SGK borcu" yanıtı: Hiç bu işlere kalkışma, sana kendimizi muhtaç etmeyiz
17:43 İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek! AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz
18:22 Somali Tezkeresi TBMM’de kabul edildi Somali Tezkeresi TBMM'de kabul edildi
17:07 Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu
16:22 12 kilo verdi Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım 12 kilo verdi! Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım
16:10 Büyükelçi Metin Feyzioğlu’nun görev yeri değiştirildi Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştirildi
15:39 Nagihan Karadere’nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi Soluğu savcılıkta aldı Nagihan Karadere'nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi! Soluğu savcılıkta aldı
15:25 Harris, Trump’la arasındaki farkı kapatmak üzere İşte son anketten çıkan sonuçlar Harris, Trump'la arasındaki farkı kapatmak üzere! İşte son anketten çıkan sonuçlar
15:17 Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
15:17 Marmaray istasyonunda ’’kanlı bebekli“ protesto Marmaray istasyonunda ''kanlı bebekli" protesto
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borcun üstüne yatmak istiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borcun üstüne yatmak istiyor
14:48 Ünlü şarkıcı Safiye Soyman’ın oğlu hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 21:27:50. #1.13#
SON DAKİKA: Nusaybin'de mazot yüklü tanker yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement