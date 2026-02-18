Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosikletin çarptığı kadın yaralandı.
Kaza,Mardin Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Amine A.'ya çarptı. Kazada yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
Son Dakika › 3. Sayfa › Nusaybin'de Motosiklet Kazası - Son Dakika
