Mardin\'in Nusaybin ilçesinde otomobil devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Azad T. yönetimindeki otomobil, ilçeye bağlı Yolbilen Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Azad T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Azad T. Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. - MARDİN