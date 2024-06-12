Nusaybin'de silahlı kavga: 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Nusaybin'de silahlı kavga: 4 kişi tutuklandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olaya karışan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

12.06.2024 09:48
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 kişi tutuklandı.

8 Haziran'da, Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada Uğur Ay hayatını kaybederken R.A.A. yaralandı. Olaya karışan 6 kişi, polisin yürüttüğü çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A.A., B.A., M.D. ve S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nusaybin'de silahlı kavga: 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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