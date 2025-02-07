Nusaybin\'de Tır Devrildi: 1 Yaralı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nusaybin- Kızıltepe yolu kırsal Kuyular Mahallesi mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Osman İ. Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. - MARDİN