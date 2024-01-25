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Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır devrildi, kaza maddi hasarla atlatıldı - Son Dakika
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır devrildi, kaza maddi hasarla atlatıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir tır, Odabaşı Köyü mevkiinde devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tır, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı ve kaza maddi hasarla atlatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin\'in Nusaybin ilçesinde tır devrildi, kaza maddi hasarla atlatıldı
25.01.2024 - 18:11,
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kaza maddi hasarla atlatıldı.

Nusaybin ilçesi Odabaşı Köyü mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri yaralanan olmazken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Tır, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır devrildi, kaza maddi hasarla atlatıldı - Son Dakika


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