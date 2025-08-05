Nusaybin\'de Tır Yangını: Sürücü Hayatını Kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen tırda sıkışan sürücü, yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Çiftçi (50) yönetimindeki tır, Odabaşı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. Tırın alev alması sonucu sürücü hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Araçtan çıkarılan sürücünün cenazesi, Nusaybin Devlet Hastanesi morguna gönderildi. - MARDİN