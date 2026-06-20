Nusaybin'de Tırda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Nusaybin'de Tırda Yangın Çıktı

Nusaybin\'de Tırda Yangın Çıktı
20.06.2026 17:55
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Mardin Nusaybin'de seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Balaban Mahallesi'nde seyir halindeki 33 APL 485 plakalı tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü tırı yolun kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, tırda hasar oluştu. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Nusaybin'de Tırda Yangın Çıktı - Son Dakika

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