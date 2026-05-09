Nusaybin\'de Yorgun Mermiler Tespit Edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye sınırında yükselen silah sesleri sonrası bazı ev, araç ve iş yerlerinde yorgun mermi tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, Suriye sınırında yükselen silah sesleri sonrası Yenişehir, Yenituran, Mor Yakup ve 8 Mart mahallesi ile Sakarya Caddesi başta olmak üzere birçok noktada bazı ev, araç ve iş yerlerine yorgun mermi isabet etti. - MARDİN