Nysa Antik Kenti\'nde Bilgilendirme Faaliyeti

3.Sayfa

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bulunan Nysa Antik Kenti'ni ziyarete gelen vatandaşlar jandarma ekipleri tarafından çeşitli konular hakkında bilgilendirildi.

Sultanhisar ilçesinde bulunan Nysa Antik Kentini ziyarete gelen vatandaşlar Çevre Kanunu, Hayvanları Koruma Kanunu ile Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması konuları ile vatandaşlara yangın risklerine karşı, çevre ve doğa sevgisi bilincinin aşılanması ve farkındalık oluşturması amacıyla Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından bilgilendirildi. Vatandaşlardan ilgili konular hakkında gelen soruları yanıtlayan jandarma ekipleri ayrıca sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyeti de gerçekleştirdi. - AYDIN