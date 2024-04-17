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Önce panelvanı, sonra kamyoneti çalmaya çalıştı...O anlar kamerada

Hırsızlık şüphelisinin rahatlığı 'pes' dedirtti

KARABÜK - Karabük'te bir şahsın oto hırsızlığına teşebbüs anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Bağ Essan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şahıs panelvan araç ile kamyoneti "düz kontak" yöntemi ile çalmaya çalıştı. Araçları istediği gibi çalıştıramayan şüpheli bir süre içeride oyalandıktan sonra bölgeden uzaklaştı. Şüphelinin oto hırsızlığına teşebbüs anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızın ilk önce panelvan aracın kapılarını kontrol ettiği ve kapıların kilitli olması nedeniyle camı zorlayarak indirip kapıyı açtığı görülüyor. Daha sonrasında içine girip çalıştıramadığı aracın yanında bulunan kamyoneti de gözüne kestiren hırsızın bunda da başarılı olamayınca araçların yanından uzaklaştığı yer alıyor.