Ocakta unutulan yemek yangına sebep oldu - Son Dakika
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Ocakta unutulan yemek yangına sebep oldu

Bolu'da bir evde ocak üzerinde unutulan yemekten çıkan yangın, evdeki vatandaşlar tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Yangın, İzzet Baysal Mahallesi'nde Güzel Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde çıktı. Ev sakinleri tarafından söndürülen yangın sonrasında olay yerine gelen itfaiye ekiplerince evde gerekli kontroller yapıldı.

16.05.2024 23:15
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Ocakta unutulan yemek yangına sebep oldu

BOLU - Bolu'da bir evde ocak üzerinde unutulan yemekten çıkan yangın, evdeki vatandaşlar tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

Yangın, İzzet Baysal Mahallesi'nde Güzel Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, ocak üzerinde yemek pişiren N.A., yemeği ocak üzerinde unuttu. Yemeğin taşması neticesinde dumanların sardığı mutfakta yangın çıktı. Ev sakinlerinin fark etmesi üzerine yangına müdahale edildi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ev sakinleri tarafından söndürülen yangın sonrasında olay yerine gelen itfaiye ekiplerince evde gerekli kontroller yapıldı. İtfaiye ekipleri tarafından her yerini duman saran dairede, duman tahliyesi yapıldı.

Kaynak: İHA

İzzet Baysal, İtfaiye, Bolu, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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