Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu

Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu

Görevden alınan İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur, dinlenme odasındaki silahlarla ilgili açıklama yaptı. Çocukları olduğu için silahları evinde tutamadığını ifade eden Tabur, "Herkesin bir hobisi vardır, ben aynı odada öğle tatilimde resim de yapıyorum. Bununla gurur duyulup aydın çağdaş, günü gündemi takip eden, vasatın üstünde bir yargıç modeli çizerken birilerine hizmet edilmek için maalesef ki böyle bir karalamayla karşı karşıya kaldım" dedi.

31.05.2024 08:59
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İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur'un İzmir Adliyesi'nde bulunan dinlenme odasında 13 tabanca ve 7 uzun namlulu silah sergilemesi büyük yankı uyandırdı. Büyük yankı uyandıran fotoğraf karesi sonrası Tabur hakkında soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Tunç, Tabur'un İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı yetkisinin de sonlandığını duyurdu.

"HERKESİN ALABİLECEĞİ SİLAHLAR"

Bu gelişmeler sonrası gözlerin çevrildiği Oktay Tabur, sessizliğini bozdu. Odatv'ye açıklamalarda bulunan Tabur, "Silahlarımın hepsi ruhsatlı, teşhir etmiyorum hepsi bana özel bir odada ancak ve ancak benim izin verebileceğim kişilerin girebileceği bir oda orası. Aslında tuvaletimin ve banyomun olduğu bir oda orası. Uzun namlulu deniliyor hayır onlar av tüfeği 5-6 bin TL olan herkesin alabileceği hatta internette satılabilen silahlar" ifadelerine yer verdi.

"BENİMLE GURUR DUYULMASI LAZIMDI"

Silaha meraklı bir insan olduğu için koleksiyon yaptığını ifade eden Tabur, "Bu ülkede saçma sapan insanların elinde çok daha farklı silahlar varken onlar da olması mı bu ülkenin yargıcın da olması mı daha güvenlidir. Biz kime şov yapmışız. Uzun namlulu silahı hiç kimse alamaz bu ülkenin askeri ve polisi haricinde. Bendekiler av tüfeği ve av tüfeğinde ruhsat sınırlaması yoktur. Ben silaha meraklı bir insanım koleksiyon yapıyorum. Evimde çoluğum çocuğum var, evde tutmam doğru olmazdı. Herkesin bir hobisi vardır, ben aynı odada öğle tatilimde resim de yapıyorum. Bununla gurur duyulup aydın çağdaş, günü gündemi takip eden, vasatın üstünde bir yargıç modeli çizerken birilerine hizmet edilmek için maalesef ki böyle bir karalamayla karşı karşıya kaldım" dedi.

Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu

"BU ODAYI ÇOK AZ İNSAN GÖRMÜŞTÜR"

Bahsi geçen odayı çok az insanın gördüğünü ifade eden Tabur, sözlerine şöyle devam etti: "Şimdi dönüp bakıyorum da fırtınanın koptuğu yerde kimlerin tweet attığı, kimlerin alkış aldığı, kimlerin çığırtkanlık yaptığına bakınca aslında kimlerin canı acıdığı için bu yola tevessül ettikleri çok açık ortada. 6136 ateşli silahlar kanunu yargıçlara taşıma ruhsatı alma izni verir burada da sınır yoktur. İstediği kadar silah alabilir evinde bulundurabilir, iş yerinde bulundurabilir. Soruyorum sizin böyle bir hobiniz olsaydı böyle bir koleksiyon yapmak isteseydiniz evinizde çoluk çocuğunuzun bulunduğu ortamda, yatak odanızda, salonunuz da mı bulundurdunuz yoksa çok daha güvenli olan giriş çıkışın kontrol edildiği ve ancak sizin müsaadenizle insanların girebileceği yani tuvaletimin olduğu oda orası ya. Bu odayı çok az sayıda insan görmüştür. Kimler biliyor musunuz çok özel dostlar, Ekabir'den yüksek seviyede benim ziyaretime gelen insanlardır.

"BEN ÜZGÜNÜM, SİZLER DE ÜZÜLMELİSİNİZ"

Artık yetkisi olmadığını söyleyen Hakim Oktay Tabur kararname ile nereye takdir edilirse orada görevime devam edeceğim. Fakat bizlerin çalışma şevki kırdırılmaması lazım. Yabancı dil bilen bir yargıcım böyle hâkimlere çok sık rastlamıyorsunuz. Ben çok sıkıldım, asla üzgün değilim kendim için ama ülkem için üzgünüm sizlerde üzülmelisiniz bu ülkenin bir türlü gerçek çıkış yolunu bulamaması nedeniyle de son derece müteessirim. Yanlış yanlış üstüne…"

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Son Dakika 3.Sayfa Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

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