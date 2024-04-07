İzmir'in Ödemiş ilçesinde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 6 sikke, 42 obje ve dedektörle yakalanan bir kişi gözaltına alındı.
Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği, ilçede bulunan G.D. adlı bir kişinin tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla adreste yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 42 obje, 6 sikke ve 2 dedektör ele geçirildi.
Operasyon kapsamında G.D., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarihi eser operasyonu: 6 sikke ve 42 obje ele geçirildi - Son Dakika
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen ikamet yangını itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yapıyor.
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