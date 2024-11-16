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Ödemiş'te Şase Numaralı Motor Operasyonu

Ödemiş\'te Şase Numaralı Motor Operasyonu

İzmir Ödemiş'te oto tamircisi, şase numarası kazınmış motorlarla operasyon yapıldı, 2 şüpheli gözaltında.

16.11.2024 10:05
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir oto tamircisinin, araç motorlarının şase numarasını kazıdığı ve ikiz şase motor numarası verdiğinin belirlenmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, şase numarası kazınmış 5 araç motoru, trafikte görünen üstünde şase numarası takılmış 9 araç motoru ve hacizli yakalamalı motoru sökülmüş vaziyette olan 1 araç ele geçirildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Mali Büro Amirliği ekipleri, Ödemiş ilçesi Günlüce Mahallesi'nde bulunan bir oto tamircisinin, çevre il ve ilçelerden temin ettikleri otomobil ve kamyonet motorlarını bu işyerine getirip araç motorlarının şase numaralarını kazıyarak veya ikiz şase motor numarası vererek tekrar piyasaya sürdükleri bilgisi üzerine harekete geçti. İş yerine yönelik Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şase numarası kazınmış 5 araç motoru, trafikte görünen üstünde şase numarası takılmış 9 araç motoru ve hacizli yakalamalı motoru sökülmüş vaziyette olan 1 araç ele geçirildi.

Olayla ilgili U.Y. ve C.S. adlı 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınarak adli mercilere teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ödemiş'te Şase Numaralı Motor Operasyonu - Son Dakika

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