Ödemiş\'te Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 18.40 sıralarında Ödemiş- Kiraz kara yolu Kurucuova Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ç. (60) idaresindeki 35 DYN 11 plakalı otomobil, kavşağa giriş yaptığı sırada Ödemiş istikametinden Kiraz yönüne seyir halinde olan Şenol Pehlivan (35) yönetimindeki 35 CAR 089 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Pehlivan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pehlivan'ın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR