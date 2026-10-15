Odessa'da süpermarkete Rus saldırısında 3 kişi yaralandı, saldırı anı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Odessa'da süpermarkete Rus saldırısında 3 kişi yaralandı, saldırı anı kamerada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Odessa\'da süpermarkete Rus saldırısında 3 kişi yaralandı, saldırı anı kamerada
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus ordusunun Odessa bölgesindeki bir süpermarkete düzenlediği saldırıda 3 kişi yaralandı, saldırı anı kameraya yansıdı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, saldırının Rus yapımı jet motorlu 'Shaded' uçağıyla yapıldığını belirterek yaptırımların kaldırılmaması çağrısı yaptı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki bir süpermarkete gerçekleştirdiği saldırıda 3 kişi yaralandı. Saldırı anı kameraya yansıdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Odessa bölgesindeki bir süpermarkete saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Zelenskiy paylaşımında, "Odessa bölgesinde sıradan bir işletmeye Rus yapımı jet motorlu 'Shaded" uçağıyla korkunç bir saldırı düzenlendi. Rusya kanlı terörüne devam ediyor. Mağaza kısmen yıkıldı ve arabalar hasar gördü. 3 kişi yaralandı. Gerekli tüm acil servis ekipleri olay yerinde çalışıyor ve saldırıdan etkilenenlere yardım sağlıyor" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, "Ortaklarımızın bu saldırıya karşı savunmamıza yardımcı olması çok önemli. Konutlar, mağazalar, enerji ve diğer kritik altyapılar neredeyse aralıksız saldırı altında. Tek bir saat bile huzur yok" dedi. ABD'ye bir kez daha çağrıda bulunan Zelenskiy, "Yaşananlar, Rusya'nın ABD'den aldığı sinyallere verdiği net bir yanıttır. Maalesef (Rusya'ya yönelik) yaptırımların daha da hafifletilmesi ihtimaline dair tehlikeli sinyaller var. Bu yaptırımlar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına ve bize karşı yürüttüğü savaşa karşılık olarak dünya tarafından, ABD, Avrupa ve ortaklarımız tarafından uygulandı. Hiçbir şey değişmedi. Savaş durmadı. Yaptırımlar kaldırılmamalı. Rusya, kendi başlattığı ve bin 695 gündür sürdürdüğü katliama son vermelidir. Cinayetleri finanse etmek için daha fazla para bu durumu değiştirmeyecektir. İhtiyaç duyulan şey güçtür ve ABD, Rus teröründen daha güçlüdür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
GüvenlikPolitika3. SayfaOdessaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş Dünyaca ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı’nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı?
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazıyor 20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor HGS’de ödeme sistemi değişti Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! HGS'de ödeme sistemi değişti
Dünyanın en yavaş penaltısını denedi Sonunda olanlar oldu Dünyanın en yavaş penaltısını denedi! Sonunda olanlar oldu
İstanbul’da selin bilançosu ağırlaşıyor Ölü sayısı 3’e yükseldi, 4 kişi kayıp İstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıp
15:26
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
15:16
İstanbul Valiliği’nden yeni uyarı: Yarın kuvvetli yağış olacak
İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı: Yarın kuvvetli yağış olacak
15:08
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
15:05
Üsküdar Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin zincirleme kazada yaralandı
Üsküdar Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin zincirleme kazada yaralandı
14:51
Görüntü Türkiye’den Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
Görüntü Türkiye'den! Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
14:40
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 15:31:23. #7.12#
SON DAKİKA: Odessa'da süpermarkete Rus saldırısında 3 kişi yaralandı, saldırı anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei