Odessa'ya İHA Saldırısı: 5 Yaralı - Son Dakika
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Odessa'ya İHA Saldırısı: 5 Yaralı

Rusya'nın Odessa bölgesine düzenlediği İHA saldırısında 5 kişi yaralandı, hava savunması etkili oldu.

09.10.2024 12:14
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Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa bölgesine düzenlediği İHA saldırısında 5 kişi yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Rusya ordusu Ukrayna'nın güneyindeki Odessa bölgesini gece saatlerinde insansız hava araçları ile hedef aldı. Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper yaptığı açıklamada, Rusya'nın 3 gündür gece saatlerinde art arda bölgeye saldırı düzenlediğini, hava savunma kuvvetlerinin hedeflerin büyük bir kısmını imha ettiğini belirtti. Dün gece saatlerinde düzenlenen saldırı nedeniyle 9 katlı binada hasar meydana geldiğini ifade eden Kiper, olayda yaralanan 5 kişiden 3'ünün hastaneye kaldırıldığını söyledi. Kiper, inşaatı tamamlanmamış bir binanın çatı katında çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldüğünü, ayrıca bir sağlık merkezinde de hasar oluştuğunu kaydetti.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, gece boyunca Ukrayna topraklarını hedef alan Rus ordusuna ait 21 İHA'dan 22'sinin düşürüldüğü belirtildi. Açıklamada, Rusya'nın ayrıca Ukrayna'nın merkezindeki Poltava bölgesine 3 balistik füze fırlattığı bildirildi. Bölge valisi Filip Pronin, saldırının bir sanayi tesisinde hasara yol açtığını, ancak sivil altyapıda hasar oluşmadığı ve can kaybı bildirilmediğini açıkladı. - ODESSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Odessa'ya İHA Saldırısı: 5 Yaralı - Son Dakika

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