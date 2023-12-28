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Odun keserken, eşinin kolunu kesti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Kıran mahallesinde meydana gelen olayda odun kesen adam, motorlu testere ile yanlışlıkla eşinin kolunu kesti.

Olay 17.30 sıralarında Kıran mahallesinde bir evde meydana geldi. İbrahim G.evinin bahçesinde motorlu testere ile odun kesmeye başladı. Behiye G.(41), eşine odunların bir ucunu tutarak yardım etmeye başladı. O sırada İbrahim G., kesim yaptığı sırada yanlışlıkla eşini sol kolundan yaraladı. Kanlar içinde kalan kadın özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadın yapılan tedavinin ardından Ambulansla Uludağ Üniversitesine sevk edildi.

İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.