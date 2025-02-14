Odunpazarı\'nda Zabıta Ekipleri Kaldırım Denetimlerini Sürdürüyor

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Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kaldırımlarda rahatça yürüyebilmesi için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalarda, cadde ve sokaklarda yaya geçişini engelleyen duba, tabela, reklam panosu gibi malzemeler toplanarak kaldırıldı.

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi, İnal, Sanayi ve Şentürk sokak üzerinde bulunan yaya geçişini engelleyen duba, tabela, reklam panosu gibi malzemeleri topladı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri kaldırım ve yol işgallerine karşı yürütülen denetimlerde, esnaflara uyarılarda bulunulurken, kamuya ait alanların yayaların kullanımına açık olması gerektiğini vurguladı. Vatandaşların güvenliği ve kent estetiğinin korunması amacıyla bu tür çalışmaların düzenli olarak devam edeceğini belirten Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kaldırım ve yol işgalleriyle ilgili ihbarların titizlikle değerlendirildiğini, herkesin yayaların güvenliği konusunda duyarlı olması gerektiğini ifade etti. - ESKİŞEHİR