Odunpazarı'nda Zabıta Ekipleri Kaldırım Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika
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Odunpazarı'nda Zabıta Ekipleri Kaldırım Denetimlerini Sürdürüyor

Odunpazarı\'nda Zabıta Ekipleri Kaldırım Denetimlerini Sürdürüyor

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaya geçişini engelleyen malzemeleri toplamak için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Cadde ve sokaklarda kaldırımlara yerleştirilen duba, tabela ve reklam panosunun kaldırılmasıyla vatandaşların güvenliği ve kent estetiği korunmaya çalışılıyor.

14.02.2025 15:23  Güncelleme: 15:25
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Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kaldırımlarda rahatça yürüyebilmesi için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalarda, cadde ve sokaklarda yaya geçişini engelleyen duba, tabela, reklam panosu gibi malzemeler toplanarak kaldırıldı.

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi, İnal, Sanayi ve Şentürk sokak üzerinde bulunan yaya geçişini engelleyen duba, tabela, reklam panosu gibi malzemeleri topladı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri kaldırım ve yol işgallerine karşı yürütülen denetimlerde, esnaflara uyarılarda bulunulurken, kamuya ait alanların yayaların kullanımına açık olması gerektiğini vurguladı. Vatandaşların güvenliği ve kent estetiğinin korunması amacıyla bu tür çalışmaların düzenli olarak devam edeceğini belirten Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kaldırım ve yol işgalleriyle ilgili ihbarların titizlikle değerlendirildiğini, herkesin yayaların güvenliği konusunda duyarlı olması gerektiğini ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Odunpazarı'nda Zabıta Ekipleri Kaldırım Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika

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