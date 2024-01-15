Of\'ta İnternet Dolandırıcılığı: 121 Bin 730 TL Dolandırıldı

Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan bir kişi, kendisine internet ortamında ürün satmak için iletişime geçtiği kişi tarafından 121 bin 730 TL dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Of ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki O.A isimli erkek şahıs, internet ortamında ürün almak için iletişime geçtiği şahısla 121 bin 730 TL karşılığında anlaşarak şüphelinin gönderdiği hesaba parayı yolladı. Parayı gönderen kişi, parayı gönderdikten sonra şahsa ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Dolandırıcı şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. - TRABZON