Gıda siparişi teslim eden bir kurye, teslimat sonrası aldığı parayı kontrol edince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Paraların arasında bulunan 200 TL'lik banknotun sahte olduğunu anlayan kurye, banknotun arkasındaki yazıyla adeta ikinci bir şok yaşadı.
Sahte paranın arkasına el yazısıyla "Abi öğrenciyiz, bilerek yapmadık. Hakkını helal et" notu düşülmüştü. Notu okuyunca kıs süreli şaşkınlık yaşayan kuryenin verdiği mesaj ise olayı gölgede bıraktı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Paranın üzerine yazılan not, öğrenci evine sipariş götüren kuryeyi çıldırttı - Son Dakika
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