Öğrenci Müdür Yardımcısını Bıçakladı - Son Dakika
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Öğrenci Müdür Yardımcısını Bıçakladı

Büyükçekmece'de bir öğrenci, sinir patlaması geçirip müdür yardımcısını bıçakladı. Oyun etkisi altında?

16.01.2025 22:17
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Müdür yardımcısını bıçaklayan öğrenci oynadığı oyundan etkilenip bıçak koleksiyonu yapmış

Büyükçekmece'de öğretmenini bıçaklayan gencin emniyet ifadesi ortaya çıktı

"Bir anda sinir patlaması yaşadım, üzerimde bulunan bıçağı çıkardım ve müdür yardımcısına sapladım"

İSTANBUL - Büyükçekmece'de kadın müdür yardımcısını boğazından bıçakla yaralayan 16 yaşındaki öğrencinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Oynadığı oyundan etkilenip bıçak koleksiyonu yaptığını söyleyen Şüpheli, "Okula çanta getirdiğim için onunla da dalga geçtiler. Ben bu duruma sinirlendim. Müdür yardımcısının odasına gittim. Kendisine devamsız durumumu sordum. Bir anda sinir patlaması yaşadım. Sinir patlaması yaşayınca üzerimde bulunan bıçağı çıkardım ve müdür yardımcısı Şükran Çalışkan'a sapladım" dediği öğrenildi.

Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan bir meslek lisesinde dün 16 yaşındaki psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen öğrenci B.Y.E. okulun kadın müdür yardımcısının boğazına bıçak saplayıp kaçmıştı. Gözaltına alınan Öğrencinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

"Çantamda bulunan bıçaklar ile koleksiyonumdur, bu aletler oynadığım oyunda da bulunuyor"

oynadığı oyuna özenerek bıçak koleksiyonu yaptığını söyleyen B.Y.E, ifadesinde "dying light" çekiç ve jop benim isimli bilim kurgu oyununu oynamaktayım. Çantamda bulunan bıçaklar koleksiyonumdur. Bu aletler oynadığım oyunda da bulunuyor. Ben de oyunda kullandığım bu aletlerin gerçeğini de alarak koleksiyon yaptım. Bugün koleksiyonumda bulunan bu aletleri arkadaşlarıma da göstermek amacıyla çantama koymuştum" dediği öğrenildi.

"Sinir patlaması yaşayınca üzerimde bulunan bıçağı müdür yardımcısına sapladım"

İfadesinin devamında okula gittiğini ve arkadaşlarının kıyafeti ile dalga geçtiğini belirten şüpheli,

"Okulda gittim. Okulda yine benim kıyafetim ile dalga geçtiler. Okula çanta getirdiğim için onunla da dalga geçtiler. Ben bu duruma sinirlendim. Konuşmak için müdür yardımcısının odasına gittim. Kendisine devamsız durumumu sordum. Dosyaya sunmuş olduğum psikiyatrik raporumu devamsızlığımdan düşüp düşemeyeceğini sordum. Müdür yardımcısı Şükran Çalışkan bakmak için bilgisayarını açtı. Bilgisayara baktığı anda ben bir anda sinir patlaması yaşadım. Ben aynı zamanda sinir hastasıyım. Hastanede tedavi gördüm. Kırmızı reçeteli ilacı kullandım. Sinir patlaması yaşayınca üzerimde bulunan bıçağı çıkardım ve müdür yardımcısı Şükran Çalışkan'a sapladım. Aslında koluna saplamak için bıçağı salladım. Ancak o engel olmak için elimi tuttu. Elime tutunca bıçak kayarak boynuna denk geldi. Müdür yardımcısının beni sinirlendirecek bir eylemi olmadı. Ben okulda benimle dalga geçildiği için genel olarak sinirliydim ve kafama takıyordum. Bıçakladıktan sonra okuldan kaçtım. Daha sonra polis merkezine giderek kendim teslim oldum" dediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Teknoloji, Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Öğrenci Müdür Yardımcısını Bıçakladı - Son Dakika

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