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Öğrencisinin bıçaklı saldırısına uğrayan öğretmenin meslektaşı: "Öğrenci okula bıçak getirip saklamış"

ANKARA - Ankara'da, okula elektronik sigara getirdiği için velisine haber verdiği öğretmenini bıçaklayan lise öğrencisi yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili konuşan okuldan bir öğretmen ise öğrencinin olayı tasarlayarak işlediğini ve suç aleti bıçağını okulda sakladığını iddia etti.

Olay, Pursaklar'da yer alan bir lisede meydana geldi. İddialara göre, 17 yaşındaki lise 4'üncü sınıf öğrencisi R.U., 22 Nisan günü okulda elektronik sigara ile yakalandı. Durumu ailesine bildiren müdür yardımcısı Sadettin Dinçer'e kin besleyen R.U., 29 Nisan günü evden getirdiği bıçağı okulda sakladı. Öğretmenine saldırmak için uygun zamanı bekleyen R.U., bıçağı sakladığı yerden alarak, Dinçer'in odasının önündeki merdivenlerde pusuya yattı. Odasına yöneldiğini gördüğü öğretmenine arkadan saldıran R.U., Dinçer'i bacağından bıçakladıktan sonra kaçarak okuldan ayrıldı. Yaralı öğretmenin meslektaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen Dinçer'in 2 farklı yerden bıçak darbesi aldığı bacağına 12 dikiş atıldı. Yaralı öğretmenin tedavisinin ardından taburcu edildiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırgan öğrenci ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

"Okula bıçak getirip saklamış"

Olayla ilgili konuşan öğretmenlerden Akif Coşkun, "Öğrenci okulda sigara içerken öğretmeni yakalamış ve durumu müdür yardımcısına iletmiş. Müdür yardımcısı da öğrencinin velisini aramış. Aradan bir hafta geçtikten sonra saldırgan öğrenci okula bıçak getirip saklamış. Kimsenin olmadığı bir anda da öğretmenine saldırıp kaçmış. Yaralı öğretmenimizin durumu şu anda iyi. Bacağına iki kez bıçak darbesi almış. Öğrenci olayı önceden tasarlamış zaten. Hocamız ise bu okulda saldırıya uğraması gereken belki de en son kişi. Çok efendi, dürüst ve temiz bir insan. Şu anda evinde istirahatte. İlk defa böyle bir olay yaşanıyor. Saldırganın psikolojik sorunları olduğu söyleniyor. Bizim okulumuz aslında çok iyi bir okul ama bir kişi yüzünden karalanıyor" ifadelerini kullandı.

"Öğrenci durumu gurur meselesi haline getirmiş"

Öğretmen Hüseyin Tunç ise, "Saldırgan öğrenci daha önceden elektronik sigara ile ilgili uyarmış. Ardından da sigara alındığı için gurur meselesi haline getirmiş. Sonra da okul müdür yardımcımız odasının kapısını açarken, saldırgan merdivenlerden koşarak öğretmenini bacağından iki kez yaralamış. Daha önceden kafasında tasarlamış saldırıyı. Polis öğrenciyi gözaltına aldı. Yaralı öğretmen de hastaneye götürüldü. Dikiş atıldıktan sonra taburcu edildi. Sağlık durumu şu anda gayet iyi" şeklinde konuştu.