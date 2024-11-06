Öğrencileri Tehdit Eden 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Öğrencileri Tehdit Eden 4 Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de 3 öğrenciyi gasp eden 4 çocuk tutuklandı. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapıldı.

06.11.2024 16:45
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'de önlerini kestikleri üç öğrenciyi tehdit ve kesici aletle gasp ettikleri iddia edilen 4 çocuk şüpheli tutuklandı.

Olay, 04 Kasım 2024 günü Denizli ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; öğrencilerin önünü keserek zorla para almak suretiyle meydana gelen 2 ayrı gasp ve yağma olayını gerçekleştiren faillerin yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. Çocuk Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, mağdur üç öğrenciyi tehdit ve kesici alet göstermek suretiyle gasp etikleri tespit edilen ve çocuk yaşta oldukları belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Suça sürüklenen çocuklar, ifadelerinin alınmasının ardından yağma (gasp) suçundan adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan çocuk şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Öğrencileri Tehdit Eden 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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