Öğretmen, 10 Yaşındaki Öğrencisini Darp Etti

Şanlıurfa'da 10 yaşındaki öğrencisini darp eden öğretmen tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yer alan Şerife Özden Başarı Ortaokulunda yaşandı. İddiaya göre, A.K. isimli öğretmen, 5'inci sınıfta okuyan 10 yaşındaki M.S. isimli öğrenciyi sınıf ortamında darp etti. Hastaneye götürülen öğrenci için darp raporu alınırken okula çağrılan polis ekipleri, öğretmeni gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi dilen öğretmen tutuklandı.

Valilik açıklama yaptı

Şanlıurfa Valiliği yaşanan olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında, "27 Mayıs 2025 günü Karaköprü Şerife Özden Başarı Ortaokulunda görevli bir öğretmen tarafından bir öğrencimizin darp edilmesi olayı üzerine okul yönetimi tarafından durum tutanak altına alınmıştır.

Söz konusu öğretmen, hakkında adli işlem başlatılarak gözaltına alınmış ve devamında tutuklanmıştır.

Valiliğimiz tarafından yakından takip edilen olayla ilgili olarak müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatılmış ve öğretmen görevden uzaklaştırılmıştır" denildi. - ŞANLIURFA