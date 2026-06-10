Öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın Ölümü Üzerine Soruşturma - Son Dakika
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Öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın Ölümü Üzerine Soruşturma

Öğretmen Irmak Ayşe Koparan\'ın Ölümü Üzerine Soruşturma
10.06.2026 16:27
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Ağrı Valiliği, anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüyle ilgili adli ve idari soruşturma başlattı.

Ağrı Valiliği, Hamur ilçesinde görev yapan anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü, idari inceleme için müfettiş görevlendirildiği bildirildi.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapan anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın hayatını kaybetmesinin ardından Ağrı Valiliği yazılı basın açıklaması yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, 7 Haziran 2026 tarihinde öğretmenden haber alınamadığı yönündeki ihbar üzerine ekipler tarafından gerekli inceleme ve araştırmaların yapıldığı, yürütülen çalışmalar sonucunda Koparan'ın hayatını kaybettiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, olayın intihar olarak değerlendirildiği belirtilerek, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığı ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma sürecinin titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Valilik talimatları doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce konunun idari yönden incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, soruşturma ve incelemeler sonucunda ortaya çıkacak tespitler doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılacağı bildirildi.

Öte yandan, olayla ilgili iddialarda adı geçen okul müdürü M.İ.'nin müdürlük görevinden alındığı, başka bir okulda öğretmen olarak görevlendirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili adli ve idari süreç devam ediyor. - AĞRI

Kaynak: İHA

İnceleme, 3. Sayfa, Eğitim, Hamur, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın Ölümü Üzerine Soruşturma - Son Dakika

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