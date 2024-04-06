Öğretmenin Heimlich manevrası öğrencinin hayatını kurtardı...O anlar kamerada
GAZİANTEP - Gaziantep'te soluk borusuna yemek kaçan öğrenci, bir öğretmenin yaptığı Heimlich manevrasıyla hayata tutundu. O anlar ise okulun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Turgut Özal Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okulda öğrenim gören 8. sınıf öğrencisi Yavuz Rüzgar Ağcabay, teneffüs sırasında yemek yerken ağzındaki lokma soluk borusuna kaçtı. Olay sonrası çırpınmaya çalışan öğrenci, diğer öğrenci ve öğretmenler tarafından fark edildi.
Öğretmenin heimlich manevrası kamerada
Daha sonrasında ise Yavuz Rüzgar Ağcabay'a Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Bilnur Öztürk Heimlich manevrası uygulamaya başladı. Öğretmen Bilnur Öztürk'ün manevrası sonrası Ağcabay'ın soluk borusunu tıkayan yemek çıktı. Olay sonrası ölümden dönen öğrenci ile birlikte herkes de rahat bir nefes aldı. O anlar ise okuldaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
O anları milli eğitim paylaştı
İl milli eğitim müdürlüğünden konu ile ilgili sosyal medyadan 'İlk yardım hayat kurtardı' başlığıyla paylaşılan o anlarla ilgili yapılan açıklamada ise, "Turgut Özal Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Bilnur Öztürk, nefes borusuna kaçan gıdadan dolayı boğulma tehlikesi geçiren 8. sınıf öğrencisi Yavuz Rüzgar Ağcabay'ı Heimlich manevrası ile kurtardı. Öğrencimiz ile ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir hayatı kurtarmanın sorumluluk bilinci ile ilk yardım eğitimi alan Bilnur öğretmenimizi tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Öğretmenin Heimlich manevrası öğrencinin hayatını kurtardı...O anlar kamerada - Son Dakika
Bakırköy'de sosyete pazarında bir kadın hırsızın yakalanması üzerine diğer hırsızlar bomba olduğunu iddia ederek panik yarattı. Olayın ardından 4 kişi gözaltına alındı ve çantalarından çıkanlar tencere ve kıyafetler oldu.
İstanbul Bakırköy Halk Pazarı'nda yankesicilik yaptığı iddia edilen 2'si 18 yaşından küçük 4 kadın şüpheli, bomba ihbarıyla yakalandı. Olay sonrası yaşanan panik anları cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
Osmaniye'de gerçekleştirilen operasyonda, lüks bir otomobilde yakalanan 3 Suriye uyruklu göçmenin, İstanbul üzerinden Almanya'ya gitmek için 10 bin dolar para verdikleri ortaya çıktı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele eden ekipler, organizatör olan Mahmud T.'yi tutukladı ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalara başladı. Yakalanan göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Sancaktepe'de ailesiyle tartışan bir şahıs, silahla annesini ve abisini öldürdü, babası ve kız kardeşini yaraladı. Kendisini de silahla vuran şahsın yaralı olduğu öğrenildi. Haberi alarak eve gelen şüphelinin abisi gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?