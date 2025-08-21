Öğretmenini darp eden öğrenciyi, güvenlik böyle etkisiz hale getirdi - Son Dakika
Öğretmenini darp eden öğrenciyi, güvenlik böyle etkisiz hale getirdi

Öğretmenini darp eden öğrenciyi, güvenlik böyle etkisiz hale getirdi
21.08.2025 11:02
Öğretmenini darp eden öğrenciyi, güvenlik böyle etkisiz hale getirdi
ABD'de bir okulun spor salonunda kaydedilen görüntüler infial yarattı. Tüm öğrencilerin gözü önünde öğretmenini darp eden bir öğrenci, kendisini fark eden bir güvenlik görevlisi tarafından havaya kaldırılıp yere vurularak etkisiz hale getirildi. Cep telefonuyla kaydedilen o anlarda öğrencilerin polisin hareketi sonrasında sevinç çığlıkları attığı görüldü.

ABD'de bir okulun spor salonunda yaşanan olay, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler kısa sürede infiale yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, kimliği açıklanmayan bir öğrenci, ders sırasında öğretmenine saldırarak darp etmeye başladı. O anlar salondaki öğrencilerin şaşkın bakışları arasında yaşandı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ MÜDAHALE ETTİ

Saldırıyı fark eden okulun güvenlik görevlisi hızla devreye girdi. Görüntülerde, görevlinin öğrenciyi havaya kaldırarak sert bir şekilde yere vurduğu ve etkisiz hale getirdiği görüldü.

ÖĞRENCİLER ALKIŞLARLA KARŞILIK VERDİ

Olayın ardından spor salonundaki diğer öğrenciler güvenlik görevlisinin hareketini alkış ve sevinç çığlıklarıyla karşıladı. Görüntüler ülkede geniş yankı uyandırdı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken, öğrencinin ve öğretmenin sağlık durumuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Öğretmenini darp eden öğrenciyi, güvenlik böyle etkisiz hale getirdi - Son Dakika

09:41
