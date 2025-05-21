Oğuz Murat Aci'nin Anne ve Babası Şikayetten Vazgeçmedi

Oğuz Murat Aci'nin anne ve babasının şikayeti devam ediyor

İSTANBUL - Eyüpsultan'da 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci'nin eşi, şikayetten vazgeçti. Ancak müşteki avukatının yaptığı açıklamada, Aci'nin anne ve babasını şikayetten vazgeçmediğini bildirdi.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde Timur Cihantimur'un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci, hakkında yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturmada Aci'nin dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan 4 müşteki, maddi ve manevi zararlarının giderildiğini gerekçe göstererek şikayetlerinden vazgeçtiğine dair dilekçe sundu.

Kazada hayatını kaybeden Aci'nin anne ve babası ise şikayetten vazgeçmediğini bildirdi. Aile Avukatı Hacı Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Televizyonda çıkan haberlerde acı ailesinin şikayetinden vazgeçti yazıyor. Rahmetlinin eşi Şükriye Aci, maddi-manevi zararlarının karşılandığını söyleyerek şikayetten vazgeçmiştir. Diğer müştekilerin şikayeti devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.