Oğuz Murat Aci'nin annesinden gelinine zehir zemberek sözler: Oğlumun kanında boğulsunlar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Oğuz Murat Aci'nin annesinden gelinine zehir zemberek sözler: Oğlumun kanında boğulsunlar

Oğuz Murat Aci\'nin annesinden gelinine zehir zemberek sözler: Oğlumun kanında boğulsunlar
21.05.2025 22:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı arabayla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve onu ABD'ye kaçıran annesi Eylemek Tok'tan şikayetini çeken Şükriye Aci'ye kayınvalidesi sert tepki gösterdi. Evlat acısı yaşayan Pervin Aci, "Benim gelinimin altında 2 milyonluk otomobil var. Göktürkler'de ona daire verdim. Oğlumun kanında boğulsunlar. Oğlumun kanını sattı." dedi.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde Timur Cihantimur'un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci, hakkında yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturmada Aci'nin dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan 4 müşteki, maddi ve manevi zararlarının giderildiğini gerekçe göstererek şikayetlerinden vazgeçtiğine dair dilek sundu.

ACILI ANNE, GELİNİNE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Şükriye Aci'nin kararı gündeme bomba gibi düşerken, Oğuz Murat Aci'nin annesi Pervin Aci'den gelinine sert tepki geldi. Rojda Altıntaş'a konuşan Pervin Aci, zehir zemberek sözler sarf etti.

PERVİN ACİ: GELİNİMİN 2 MİLYONLUK OTOMOBİLİ VAR

Pervin Aci, gelininin paraya ihtiyacı olmadığını, çok lüks bir yaşam sürdüğünü belirtti. Hakkını helal etmediğini söyleyen Pervin Aci şunları söyledi: "Benim gelinimin altında 2 milyonluk otomobil var. Geçimi çok lükstü. Göktürkler'de ona daire verdim. Aylık 50 binin üzerinde maaşı var.

"OĞLUMUN KANINDA BOĞULSUNLAR"

Bir sürü kiradan gelir alıyor. Ona verdiğimiz villadan taşındı, annesinin yanına, giriş kata taşındı; sırf para alabilmek için. Oğlumun kanında boğulsunlar. Oğlumun kanını sattı. O iki üç senelik kocasını bıraktı. Helal etmiyorum."

Timur Cihantimur, Aile İçi Şiddet, Otomobil, İstanbul, 3-sayfa, Sözler, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Oğuz Murat Aci'nin annesinden gelinine zehir zemberek sözler: Oğlumun kanında boğulsunlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba ile oğlunun yakıldığı olayda sır perdesi aralanıyor Baba ile oğlunun yakıldığı olayda sır perdesi aralanıyor
MEB, Türkiye Maarif Vakfı’na 6,7 milyara kadar kaynak aktarabilecek MEB, Türkiye Maarif Vakfı'na 6,7 milyara kadar kaynak aktarabilecek
TBMM’de HSK’ya 5 yeni üye seçildi TBMM'de HSK'ya 5 yeni üye seçildi
Tartışmalarla gündeme gelen santral özelleştirildi Tartışmalarla gündeme gelen santral özelleştirildi
12 yaşındaki Kerem cinayetinde arkadaşının annesi yargılanıyor: Bir şey gördü ve öldürüldü 12 yaşındaki Kerem cinayetinde arkadaşının annesi yargılanıyor: Bir şey gördü ve öldürüldü
Meksika’da belediye başkanı sekreteri ve danışmanı silahlı saldırıda öldü Meksika'da belediye başkanı sekreteri ve danışmanı silahlı saldırıda öldü
Türkiye ve ABD’den Suriye konusunda ortak irade vurgusu Türkiye ve ABD'den Suriye konusunda ortak irade vurgusu
BAE: Gazze’ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu
47 ilde DEAŞ operasyonu 298 şüpheli yakalandı 47 ilde DEAŞ operasyonu! 298 şüpheli yakalandı
Emekli ve memur maaşları zamlanacak İşte ilk tahminler Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler

21:28
Gazetecinin sorusu Trump’ı küplere bindirdi: Defol git
Gazetecinin sorusu Trump'ı küplere bindirdi: Defol git
20:24
Oğuz Murat Aci’nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
19:28
Firari Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketine kayyum atandı
Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyum atandı
18:40
Eskişehir’de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi
10:03
Sürpriz İddia: Derya Pınar Ak ve Emirhan Topçu iki aydır birlikte
Sürpriz İddia: Derya Pınar Ak ve Emirhan Topçu iki aydır birlikte
09:57
Suriyeli işçisine giderayak büyük jest Görünce havalara uçtu
Suriyeli işçisine giderayak büyük jest! Görünce havalara uçtu
09:55
Banka müdürünün sır ölümü Hakkındaki iddialar vahim
Banka müdürünün sır ölümü! Hakkındaki iddialar vahim
09:55
Ticaret Bakanlığı iki ürünün satışını yasakladı Piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı iki ürünün satışını yasakladı! Piyasadan toplatılıyor
09:46
Dünyaca ünlü oyuncu George Wendt hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü oyuncu George Wendt hayatını kaybetti
09:26
Araç muayene istasyonlarında yeni dönem başladı
Araç muayene istasyonlarında yeni dönem başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 22:23:47. #7.13#
SON DAKİKA: Oğuz Murat Aci'nin annesinden gelinine zehir zemberek sözler: Oğlumun kanında boğulsunlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.