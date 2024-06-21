Oğuzlar'da 5 Dekarlık Ormanlık Alan Yangında Zarar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Oğuzlar'da 5 Dekarlık Ormanlık Alan Yangında Zarar Gördü

Geniş Video İzle

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dekarlık alan zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı.

21.06.2024 17:46  Güncelleme: 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oğuzlar'da orman yangını

5 dekarlık alan zarar gördü

ÇORUM - Çorum'un Oğuzlar ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dekarlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Asarçay mahallesi Gömü mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekipleri yaparken takviye olarak Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü'nden 2 arazöz, 1 su nakil aracı ile 10 kişilik ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Oğuzlar\'da 5 Dekarlık Ormanlık Alan Yangında Zarar Gördü
Kaynak: İHA

Orman Yangını, Jandarma, İtfaiye, Oğuzlar, Çorum, Çevre, Acil Durum, Doğa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Oğuzlar'da 5 Dekarlık Ormanlık Alan Yangında Zarar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:22 Balkanlarda elektrik kesintisi Birçok ülkede hayat durma noktasına geldi Balkanlarda elektrik kesintisi! Birçok ülkede hayat durma noktasına geldi
15:25 Yangın felaketinde “elektrik hattı“ şüphesi Tanrıkulu, “Olağan şüpheliler“ dedi, DEDAŞ’tan yalanlama gecikmedi Yangın felaketinde "elektrik hattı" şüphesi! Tanrıkulu, "Olağan şüpheliler" dedi, DEDAŞ'tan yalanlama gecikmedi
15:19 Diyarbakır ve Mardin’de meydana gelen anız faciasında can verenlerin sayısı 11’e yükseldi Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen anız faciasında can verenlerin sayısı 11'e yükseldi
14:59 İstanbul’da ne kadar yabancı yaşıyor İmamoğlu’nun verdiği rakam ile Göç İdaresi’nin verdiği rakam arasında uçurum var İstanbul'da ne kadar yabancı yaşıyor? İmamoğlu'nun verdiği rakam ile Göç İdaresi'nin verdiği rakam arasında uçurum var
14:32 Nüfusunun yüzde 98’i Müslüman olan Tacikistan’da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı
17:57 EURO 2024’te nefes kesen maç Ukrayna’dan müthiş geri dönüş EURO 2024'te nefes kesen maç! Ukrayna'dan müthiş geri dönüş
16:26 Şırnak’ta 3 bölgeye girişler 7 gün süreyle yasaklandı Şırnak'ta 3 bölgeye girişler 7 gün süreyle yasaklandı
16:13 Batshuayi’nin eşini isyan ettiren tehdit: Utanın, yazıklar olsun Batshuayi'nin eşini isyan ettiren tehdit: Utanın, yazıklar olsun
15:58 Kanarya ilk transferini yaptı Fenerbahçe’de 2 imza birden Kanarya ilk transferini yaptı! Fenerbahçe'de 2 imza birden
15:34 Fenerbahçeliler öfkeli Trabzonspor, Ozan Tufan’la anlaştı Fenerbahçeliler öfkeli! Trabzonspor, Ozan Tufan'la anlaştı
15:24 Antalya’da Kayalıklarda Ceset Bulundu Antalya'da Kayalıklarda Ceset Bulundu
15:12 Baraj gölünde boğulan Ömer, kardeşini kurtarmak isterken hayatını kaybetti Baraj gölünde boğulan Ömer, kardeşini kurtarmak isterken hayatını kaybetti
14:57 Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu
14:04 Göbeklitepe’de ağlamanın bedeli 69 bin lira Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor Göbeklitepe'de ağlamanın bedeli 69 bin lira! Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 18:22:10. #1.11#
SON DAKİKA: Oğuzlar'da 5 Dekarlık Ormanlık Alan Yangında Zarar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement