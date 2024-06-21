Oğuzlar\'da 5 Dekarlık Ormanlık Alan Yangında Zarar Gördü

3.Sayfa

Kardeşinin çırpınışlarına kayıtsız kalamayıp kendi canını feda etti

Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu

İmamoğlu\'nun verdiği rakam ile Göç İdaresi\'nin verdiği rakam arasında uçurum var

Oğuzlar'da orman yangını

5 dekarlık alan zarar gördü

ÇORUM - Çorum'un Oğuzlar ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dekarlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Asarçay mahallesi Gömü mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekipleri yaparken takviye olarak Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü'nden 2 arazöz, 1 su nakil aracı ile 10 kişilik ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, çıkış nedeni araştırılıyor.