Okan Burak'un ismi ünlü modelle yasak aşk iddiasına karıştı! Buruk'un ismi mahkeme dosyasında - Son Dakika
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Okan Burak'un ismi ünlü modelle yasak aşk iddiasına karıştı! Buruk'un ismi mahkeme dosyasında

Okan Burak\'un ismi ünlü modelle yasak aşk iddiasına karıştı! Buruk\'un ismi mahkeme dosyasında

Güzide Duran ile karşılıklı boşanma süreci devam eden işinsanı Adnan Aksoy, İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu 9 kişilik tanık listesiyle dikkat çekti. Listede ilk sırada, Duran ile ilişki yaşadığı iddia edilen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yer alması, davaya yeni bir boyut kazandırdı.

05.05.2025 10:14
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2008 yılında dünyaevine giren Güzide Duran ve iş insanı Adnan Aksoy'un karşılıklı olarak açtığı boşanma davası sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aksoy, mahkemeye sunduğu tanık listesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da adını yazdırdı.İki çocuk sahibi çiftin evliliği, uzun süredir Amerika'da yaşayan Güzide Duran'ın adının Okan Buruk ile anılmasının ardından yargıya taşındı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davada Adnan Aksoy, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirterek "çekişmeli boşanma" talebinde bulundu.

"EŞİM GİZEMLİ DAVRANIŞLAR SERGİLİYOR"

Hürriyet'in haberine göre, Aksoy'un mahkemeye sunduğu dilekçede, eşinin gizemli davranışlar sergilediği öne sürüldü. İki çocuğun velayetinin kendisine verilmesini isteyen işinsanı, sembolik olarak 1 lira maddi ve 1 lira manevi tazminat talebinde bulundu.

Okan Burak'un ismi ünlü modelle yasak aşk iddiasına karıştı! Buruk'un ismi mahkeme dosyasında

Öte yandan Güzide Duran da eşinin iddialarına karşılık boşanma davası açtı. Duran, evlilik süresince fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü, tehditlere maruz kaldığını öne sürdü. Dilekçede, çocukların velayetinin anneye verilmesi, aylık 600 bin lira nafaka, 20 milyon lira tazminat ve 100 bin lira mal rejimi alacağı talebi yer aldı.

OKAN BURAK TANIK LİSTESİNE GİRDİ

Boşanma davasının en dikkat çeken detaylarından biri ise Aksoy'un sunduğu tanık listesi oldu. Mahkemeye sunulan 9 kişilik tanık listesinin ilk sırasında, Duran ile ilişki yaşadığı öne sürülen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yer aldı. Aksoy'un talebi üzerine mahkeme, Buruk dahil listedeki tüm tanıklara duruşmalara katılmaları için davetiye çıkaracak.

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Son Dakika 3.Sayfa Okan Burak'un ismi ünlü modelle yasak aşk iddiasına karıştı! Buruk'un ismi mahkeme dosyasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 633148:
    adam 1 TL tazminat istemiş kadın 20 milyon tazminat aylık 600 TL nafaka bu kadınlarda gerçekten vicdan diye birşey kalmamis 18 2 Yanıtla
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