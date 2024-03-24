Okmeydanı\'nda Tetikçi Tutup İşyerine Saldırı Düzenlendi

Okmeydanı'nda bir şahıs tetikçi tutup husumetlisinin işyerine silahlı saldırı düzenletti. Saldırı anı kameralara yansırken olaydan sonra üstünü değiştiren tetikçi ve onu azmettirenler, 4 ilçede dedektif gibi iz süren Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Tetikçinin olaydan sonra bindiği taksiyle seyrederken, polis ekiplerinin uygulamasında gözaltına alınıp silahı yakalattığı ortaya çıktı.
Olay, geçtiğimiz 3 Mart Pazar günü saat 01.00 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı semti Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde cadde üzerinde bulunan Yalçın T.'ye ait giyim işyerinin önüne gelen saldırgan, silahla ateş açtı. Saldırı anı kameralara yansırken, olayın ardından kaçan şahıs kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde işyerine gelen Yalçın T., isabet görünce polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Beyoğlu Asayiş polisi dedektif gibi iz sürdü
Çalışmalar çerçevesinde işyeri sahibinin ifadesine başvuran Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. İşyeri sahibinin herhangi bir husumetlisinin olmadığını ve şikayetçi olmadığını belirtmesi rağmen polis ekiplerine çalışmalarına devam etti. Geriye yönelik çalışma yapan Beyoğlu polisi, olaydan önce 3 şahsın işyeri önüne gelerek keşif yaptığını belirledi. Buradan yola çıkan polis ekipleri, saldırgan ve yanındaki 2 şahsın taksiye geldiğini ve olaydan sonra taksiyle kaçtıklarını tespit etti. Taksinin kameralarına da ulaşan polis, saldırganın olaydan sonra bir polis uygulamasına takıldığını, burada yapılan üst aramasında ise olayda kullanılan silahına el konulduğu, emniyete götürülüp adli işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldığını ortaya çıkarttı.
Tetikçi saldırıdan sonra uygulamada yakalandı
Emniyetin kameralarını da incelemeye alan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, olaydan önce saldırgan şahsın Beşiktaş'ta bir mekanda 2 şahısla buluştuğunu belirledi. Şahısların mekandan çıktıktan sonra Şişli'nin Teşvikiye semtinde tekrar buluşup, burada ayrı ayrı taksilere bindikten sonra saldırının yapıldığı işyerinin önüne geldiğini tespit etti. Saldırıdan sonra saldırganın bir aracın arkasında üstünü değiştirdiği ve diğer şahıslarla birlikte tekrardan ayrı ayrı taksilere binip kaçtıkları belirlendi. Beyoğlu Asayiş polisinin dedektif gibi iz sürdüğü şahısların o anları kameralara yansıdı.
İşyeri sahibinin oğluyla husumetleri varmış
Şahısların kimliklerini tek tek tespit eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, 5 saldırganın ikametlerinin olduğu Kağıthane'deki adreslerine baskın düzenledi. Baskınlarda emniyette 6 adet suç kaydı bulman tetikçi Tolgahan Göktuğ K., azmettirenler 1 suç kaydı olan Bedrettin V., Samet Ö., 8 suç kaydı olan Oğuzhan T. ve 1 kaydı olan Hüseyin Y. kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 5 şahsın ifadesi alınıp adli işlemleri yapıldı.
Tetikçi ve azmettiriciler tutuklandı
Adliyeye sevk edilen şahıslardan tetikçi Tolgahan Göktuğ K. Samet Ö. ve Hüseyin Y., "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslardan Bedrettin V. ve Oğuzhan T. ise işlemleri sonrasında savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Şahıslardan birisinin işyeri sahibi Yalçın T.'nin oğluyla aralarında husumet bulunduğu için dükkana ateş açtırdığı ortaya çıktı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Okmeydanı'nda Tetikçi Tutup İşyerine Saldırı Düzenlendi - Son Dakika
Diyarbakır'da farklı kentlerden gelen anne ve babaların, evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak için başlattığı oturma eylemi umutla devam ediyor. Anne Bedriye Uslu, oğlu Mahmut'a kavuşmak için her sabah çadırın yolunu tuttuğunu belirtti ve asla vazgeçmeyeceğini söyledi.
Ankara'nın Mamak ilçesinde yapımı yeni tamamlanan bir apartmanın istinat duvarı, gecekondunun üzerine çökerek büyük bir faciaya neden oldu. Gecekondu içerisinde bulunan vatandaş, olay öncesi duyduğu sesler sayesinde dışarı çıktığı için kazadan saniyelerle kurtuldu. Ancak evde bulunan köpek ve güvercinler istinat duvarının altında kalarak hayatını kaybetti. Olayın ardından apartman otoparkının istinat duvarında da çatlaklıklar tespit edildi ve polis inceleme başlattı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 63 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden MERCEK-14 operasyonlarında 966 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 852 silahın ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonun gerçekleştirildiği iller arasında İstanbul, Adana, İzmir, Antalya ve Ordu da bulunuyor.
Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir otomobilde yapılan aramada 5 kilogram 50 gram metamfetamin ele geçirildi. İ.U. ve M.M. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, sahurda polis merkezi personeli ile bir araya geldi ve sahur yaptı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki bir çiftin arasındaki tartışmaya aile büyükleri de dahil olunca olay büyüyerek kısa sürede kavgaya döndü. Sokağa taşan sopalı ve yumruklu kavga anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki bir çiftin arasında anlaşmazlık yaşandı. Yaşanan anlaşmazlık üzerine aile büyükleri, bir araya geldi. Taraflar arasında da tartışma çıkınca olay büyüyerek kavgaya döndü. Sokağa taşan kavga da taraflar sopalarla ve yumruklarla birbirine girdi. Kavga anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, aile üyelerinin birbirine saldırdığı ve sopalarla vurduğu anlar yer aldı. Öte yandan, ihbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından kavgadaki taraflar güçlükle sakinleştirildi.
Okmeydanı'nda bir kişi, husumetlisinin iş yerine silahlı saldırı düzenlemek için tetikçi tuttu. Saldırı anı kameralara yansırken, tetikçi ve azmettirenler polis tarafından yakalandı. Polis, dedektif gibi iz sürerek tetikçiyi ve azmettirenleri tutukladı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, Serik'te vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Böcek, hizmet odaklı çalıştıklarını vurgulayarak, Serik'e tarımdan, hayvancılığa, alt yapıdan üst yapıya her alanda hizmet etmekten mutluluk duyacaklarını belirtti.
Bursa'da teravih namazı sonrası cami avlusunda oynayan çocuklara başıboş 'Pitbull' cinsi köpek saldırdı. Köpek saldırısında çocuklardan biri elinden, diğeri kasığından yaralandı. Olay öncesi güvenlik kameralarına yansıyan olayda, köpeklerin toplanması gerektiği vurgulandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, satışa hazır 1 kilo 150 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?