Okmeydanı'nda Tetikçi Tutup İşyerine Saldırı Düzenlendi - Son Dakika
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Okmeydanı'nda Tetikçi Tutup İşyerine Saldırı Düzenlendi

Okmeydanı\'nda Tetikçi Tutup İşyerine Saldırı Düzenlendi

Okmeydanı'nda bir şahıs tetikçi tutup husumetlisinin işyerine silahlı saldırı düzenletti. Saldırı anı kameralara yansırken olaydan sonra üstünü değiştiren tetikçi ve onu azmettirenler, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Tetikçi, olaydan sonra bindiği taksiyle seyrederken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

24.03.2024 10:56
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Okmeydanı'nda bir şahıs tetikçi tutup husumetlisinin işyerine silahlı saldırı düzenletti. Saldırı anı kameralara yansırken olaydan sonra üstünü değiştiren tetikçi ve onu azmettirenler, 4 ilçede dedektif gibi iz süren Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Tetikçinin olaydan sonra bindiği taksiyle seyrederken, polis ekiplerinin uygulamasında gözaltına alınıp silahı yakalattığı ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz 3 Mart Pazar günü saat 01.00 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı semti Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde cadde üzerinde bulunan Yalçın T.'ye ait giyim işyerinin önüne gelen saldırgan, silahla ateş açtı. Saldırı anı kameralara yansırken, olayın ardından kaçan şahıs kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde işyerine gelen Yalçın T., isabet görünce polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Beyoğlu Asayiş polisi dedektif gibi iz sürdü

Çalışmalar çerçevesinde işyeri sahibinin ifadesine başvuran Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. İşyeri sahibinin herhangi bir husumetlisinin olmadığını ve şikayetçi olmadığını belirtmesi rağmen polis ekiplerine çalışmalarına devam etti. Geriye yönelik çalışma yapan Beyoğlu polisi, olaydan önce 3 şahsın işyeri önüne gelerek keşif yaptığını belirledi. Buradan yola çıkan polis ekipleri, saldırgan ve yanındaki 2 şahsın taksiye geldiğini ve olaydan sonra taksiyle kaçtıklarını tespit etti. Taksinin kameralarına da ulaşan polis, saldırganın olaydan sonra bir polis uygulamasına takıldığını, burada yapılan üst aramasında ise olayda kullanılan silahına el konulduğu, emniyete götürülüp adli işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldığını ortaya çıkarttı.

Tetikçi saldırıdan sonra uygulamada yakalandı

Emniyetin kameralarını da incelemeye alan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, olaydan önce saldırgan şahsın Beşiktaş'ta bir mekanda 2 şahısla buluştuğunu belirledi. Şahısların mekandan çıktıktan sonra Şişli'nin Teşvikiye semtinde tekrar buluşup, burada ayrı ayrı taksilere bindikten sonra saldırının yapıldığı işyerinin önüne geldiğini tespit etti. Saldırıdan sonra saldırganın bir aracın arkasında üstünü değiştirdiği ve diğer şahıslarla birlikte tekrardan ayrı ayrı taksilere binip kaçtıkları belirlendi. Beyoğlu Asayiş polisinin dedektif gibi iz sürdüğü şahısların o anları kameralara yansıdı.

İşyeri sahibinin oğluyla husumetleri varmış

Şahısların kimliklerini tek tek tespit eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, 5 saldırganın ikametlerinin olduğu Kağıthane'deki adreslerine baskın düzenledi. Baskınlarda emniyette 6 adet suç kaydı bulman tetikçi Tolgahan Göktuğ K., azmettirenler 1 suç kaydı olan Bedrettin V., Samet Ö., 8 suç kaydı olan Oğuzhan T. ve 1 kaydı olan Hüseyin Y. kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 5 şahsın ifadesi alınıp adli işlemleri yapıldı.

Tetikçi ve azmettiriciler tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şahıslardan tetikçi Tolgahan Göktuğ K. Samet Ö. ve Hüseyin Y., "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslardan Bedrettin V. ve Oğuzhan T. ise işlemleri sonrasında savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Şahıslardan birisinin işyeri sahibi Yalçın T.'nin oğluyla aralarında husumet bulunduğu için dükkana ateş açtırdığı ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Okmeydanı'nda Tetikçi Tutup İşyerine Saldırı Düzenlendi - Son Dakika

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