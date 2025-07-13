Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker'in sunduğu Magazin Bahane programında, Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul'un kızları Melek Bal'ın tekrar madde kullanımına başlaması gündeme geldi. Baba Oktay Ertuğrul Magazin Bahane programına özel açıklamalarda bulundu.
Baba Oktay Ertuğrul, Melek Bal'ın 13 yaşından beri madde bağımlısı olduğunu ifade etti. Çocukların artık uyuşturucuya "toz şeker gibi kolay" ulaşabildiğini belirterek, "Bir düğünde evladımla dans etmeyi hayal ediyordum ama bu bile lüks oldu" dedi.
Oktay Ertuğrul, Magazin Bahane programında yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı: "Umut ile işimizde çok geriledik... Acaba öldü mü, tecavüze mi uğradı kaygısıyla çocuğumu aradığım uykusuz gecelerin ardından çok kez programlara çıktım."
Oktay Ertuğrul, toplumun ön yargılarına da sert çıktı: "Bize estetiğe taktınız, 'sorumsuzsunuz' diyorsunuz. Sanki tek estetik yaptıran biziz. Oysa biz evladımızı kazanmak için uğraşıyoruz." Akyürek'le yaşadıkları gerilimin de bu sürece etki ettiğini belirtti.
Gökay Kalaycıoğlu'nun soruları üzerine Ertuğrul, "Bazı aileler, çocukları dışarıda sürünmesin diye cebine para koyuyor, hatta kendisi madde temin ediyor. Biz bunu yapmadık ama o çaresizlik duygusunu çok iyi anlıyorum" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Oktay Ertuğrul: Acaba öldü mü, tecavüze uğradı mı diye geceleri sokaklarda Melek Bal'ı aradım - Son Dakika
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