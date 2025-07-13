Oktay Ertuğrul: Acaba öldü mü, tecavüze uğradı mı diye geceleri sokaklarda Melek Bal'ı aradım - Son Dakika
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Oktay Ertuğrul: Acaba öldü mü, tecavüze uğradı mı diye geceleri sokaklarda Melek Bal'ı aradım

Oktay Ertuğrul: Acaba öldü mü, tecavüze uğradı mı diye geceleri sokaklarda Melek Bal\'ı aradım
13.07.2025 11:12
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Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul'un kızı Melek Bal'ın yeniden madde kullanımına başladığı iddiaları Magazin Bahane programında gündem oldu. Baba Oktay Ertuğrul, kızının 13 yaşından bu yana bağımlı olduğunu belirterek, yaşadıkları süreci ve aile içindeki zorlukları tüm açıklığıyla anlattı.

Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker'in sunduğu Magazin Bahane programında, Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul'un kızları Melek Bal'ın tekrar madde kullanımına başlaması gündeme geldi. Baba Oktay Ertuğrul Magazin Bahane programına özel açıklamalarda bulundu.

"MELEK BAL, 13 YAŞINDAN BERİ MADDE BAĞIMLISI"

Baba Oktay Ertuğrul, Melek Bal'ın 13 yaşından beri madde bağımlısı olduğunu ifade etti. Çocukların artık uyuşturucuya "toz şeker gibi kolay" ulaşabildiğini belirterek, "Bir düğünde evladımla dans etmeyi hayal ediyordum ama bu bile lüks oldu" dedi.

Oktay Ertuğrul: Acaba öldü mü, tecavüze uğradı mı diye geceleri sokaklarda Melek Bal'ı aradım

"EVLADIMI ARADIĞIM UYKUSUZ GECELERİN ARDINDAN ÇOK KEZ PROGRAMLARA ÇIKTIM"

Oktay Ertuğrul, Magazin Bahane programında yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı: "Umut ile işimizde çok geriledik... Acaba öldü mü, tecavüze mi uğradı kaygısıyla çocuğumu aradığım uykusuz gecelerin ardından çok kez programlara çıktım."

"GÜZELLİĞE TAKTINIZ, SORUMSUZ DEDİNİZ; TEK ESTETİK YAPTIRAN BİZ MİYİZ?"

Oktay Ertuğrul, toplumun ön yargılarına da sert çıktı: "Bize estetiğe taktınız, 'sorumsuzsunuz' diyorsunuz. Sanki tek estetik yaptıran biziz. Oysa biz evladımızı kazanmak için uğraşıyoruz." Akyürek'le yaşadıkları gerilimin de bu sürece etki ettiğini belirtti.

Oktay Ertuğrul: Acaba öldü mü, tecavüze uğradı mı diye geceleri sokaklarda Melek Bal'ı aradım

"BİRÇOK AİLE, ÇOCUĞU SÜRÜNMESİN DİYE MADDEYİ KENDİSİ TEMİN EDİYOR"

Gökay Kalaycıoğlu'nun soruları üzerine Ertuğrul, "Bazı aileler, çocukları dışarıda sürünmesin diye cebine para koyuyor, hatta kendisi madde temin ediyor. Biz bunu yapmadık ama o çaresizlik duygusunu çok iyi anlıyorum" dedi.

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Son Dakika 3.Sayfa Oktay Ertuğrul: Acaba öldü mü, tecavüze uğradı mı diye geceleri sokaklarda Melek Bal'ı aradım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oktay Ertuğrul: Acaba öldü mü, tecavüze uğradı mı diye geceleri sokaklarda Melek Bal'ı aradım - Son Dakika
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