Okul güvenliği toplantısında 81 il valisi tedbirleri görüştü, Erzincan Valisi katıldı

Okul güvenliği toplantısında 81 il valisi tedbirleri görüştü, Erzincan Valisi katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Okul güvenliği gündemiyle VKS'de düzenlenen toplantıya Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da katıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığındaki toplantıda 81 il valisiyle okullarda alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in başkanlığında düzenlenen "Okul Güvenliği" toplantısına katıldı.
Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen toplantıya 81 ilin valisi katıldı.
Toplantıda okullarda güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar ve alınması gereken tedbirler ele alındı.
Erzincan'daki toplantıda İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Albay Zeki Yalım, İl Emniyet Müdürü Vekili Fikret Bakır ve İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal da hazır bulundu.
Kaynak: İHA
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